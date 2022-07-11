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НОК засудив участь українського олімпійського чемпіона в льодовому шоу дружини прессекретаря Путіна

Віктор Петренко є віцепрезидентом Української федерації фігурного катання.

НОК засудив участь українського олімпійського чемпіона в льодовому шоу дружини прессекретаря Путіна
Віктор Петренко

Національний олімпійський комітет України засудив участь віцепрезидента Федерації фігурного катання України, олімпійського чемпіона Альбервілля-1992 у чоловічому одиночному катанні у складі об'єднаної команди СНД Віктора Петренка в льодовому шоу дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяни Навки.

У заяві зазначається, що вчинок Петренка є неприпустимим.

"НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який днями брав участь у льодових шоу у Сочі – на території країни-агресора, яка веде жорстоку війну проти України.

Така поведінка, такий вчинок є неприпустимою для олімпійської спільноти України", – повідомляє пресслужба НОК.

Додамо, що у шоу "Червоненька квіточка" за мотивами однойменної казки Сергія Аксакова 53-річний функціонер виступив в образі купця – дбайливого батька Настеньки та її сестер.

Варто зазначити, що з початку війни Петренко перебував в Україні. У Instagram він виклав пост із фразою "Ні війні".

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