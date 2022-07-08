Рідкісний випадок у сучасному вітчизняному футболі: бразильський легіонер вирішив підсилити клуб УПЛ

Марлісон на рік став гравцем "Ворскли".

Бразильський футбольний клуб "Фігейренсе" з міста Флоріанополіс та "Ворскла" досягли домовленості з оренди форварда Марлісона, повідомляє пресслужба полтавців.

Марлісон став першим новачком "зелено-білих" літнього міжсезоння.

Бразилець орендований українським клубом на рік. Відзначимо, що минулого сезону нападник виступав за «Металіст-1925». У харківському клубі Марлісон провів 14 матчів, відзначившись п’ятьма голами.

Додамо, що у своєму ж першому контрольному матчі за "Ворсклу" Марлісон розписався забитим голом у воротах польського клубу "Гурнік" Забже, з’явившись на полі по перерві.