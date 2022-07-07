Ще один футбольний клуб Сумщини відмовився від участі у першості Другої ліги

ФК "Суми" не зіграє у наступному сезону Другої ліги, повідомляє клубна пресслужба.

"У середу прийняте рішення, що футбольний клуб "Суми" не буде брати участь у сезоні 2022-2023 Другої ліги. Але це не означає, що клуб припиняє своє існування", - заявив директор клубу Роман Сорока.

"Клуб продовжує існувати, але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація в Україні, в області, в місті Суми. Тому, ми не можемо у такий час бюджетні кошти використовувати на футбол", – зазначив функціонер.

Нагадаємо, днями з аналогичної причини

ще один клуб Сумщини – "Тростянець" оголосив, що знімається з чемпіонату Другої ліги сезону-2022/23. "Тростянець" знявся із змагань через бажання спрямувати кошти на відновлення Тростянецької громади після окупації.

Додамо, що також не братимуть участь у чемпіонаті Другої ліги липоводолинський "Альянс" та миколаївська "Вікторія".