Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
ГоловнаСпорт

Ще один футбольний клуб Сумщини відмовився від участі у першості Другої ліги

ФК "Суми" знявся із пробігу.

Ще один футбольний клуб Сумщини відмовився від участі у першості Другої ліги
"Суми"
Фото: ФК "Суми"

ФК "Суми" не зіграє у наступному сезону Другої ліги, повідомляє клубна пресслужба.

"У середу прийняте рішення, що футбольний клуб "Суми" не буде брати участь у сезоні 2022-2023 Другої ліги. Але це не означає, що клуб припиняє своє існування", - заявив директор клубу Роман Сорока.

"Клуб продовжує існувати, але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація в Україні, в області, в місті Суми. Тому, ми не можемо у такий час бюджетні кошти використовувати на футбол", – зазначив функціонер.

Нагадаємо, днями з аналогичної причини 

ще один клуб Сумщини – "Тростянець" оголосив, що знімається з чемпіонату Другої ліги сезону-2022/23.  "Тростянець" знявся із змагань через бажання спрямувати кошти на відновлення Тростянецької громади після окупації.

Додамо, що також не братимуть участь у чемпіонаті Другої ліги липоводолинський "Альянс" та миколаївська "Вікторія".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також