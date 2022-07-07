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Байден пообіцяв допомогти родині заарештованої в Росії дворазової олімпійської чемпіонки

Бріттні Грайнер продовжили арешт до 20 грудня.

Байден пообіцяв допомогти родині заарештованої в Росії дворазової олімпійської чемпіонки
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден разом з віцепрезидентом Камалою Гарріс провели телефонну розмову із Шерелл, дружиною заарештованої у Росії дворазової олімпійської чемпіонки Бріттні Грайнер, повідомляє Yahoo Sports.

Білий дім описав телефонний дзвінок як пропозицію Байдена про свою підтримку та запевнення Шерелл, що його адміністрація активно домагається звільнення Грайнер.

Повідомляється, що Байден також прочитав їй чернетку листа, який він надсилав Бріттні із запевненням своєї підтримки сім'ї Грайнер.

Також Шерелл дзвонили радник з національної безпеки Джейк Салліван та держсекретар Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 4 липня дворазова олімпійська чемпіонка в складі баскетбольної збірної США Грайнер звернулася до президента США в листі, який було передано через представників Білого дому з проханням звільнити її. Потім дружина Бріттні (17 квітня 2013 року в інтерв'ю журналу Sports Illustrated Бріттні зробила публічний камінг-аут, офіційно оголосивши, що є лесбіянкою. - прим. LB.ua.) Шерелл висловила своє невдоволення через відсутність реакції Білого дому на ситуацію, що склалася.

31-річну Грайнер заарештували на початку березня в аеропорту "Шереметьєво" за підозрою в контрабанді наркотиків. При огляді у американки знайшли вейпи та рідину, в якій містилося гашишне масло.

Їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

До арешту вона виступала за УГМК із Єкатеринбурга.

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