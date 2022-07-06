У рамках підготовки до старту сезону, зокрема, до матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Фенербахче", київське "Динамо" провело свій четвертий поєдинок на навчально-тренувальному зборі у Швейцарії.

Киянам протистояв 15-разовий чемпіон Швейцарії, бронзовий призер минулого чемпіонату клуб "Янг Бойз", із яким "Динамо", зокрема, у 2017 році зустрічалося у кваліфікації Ліги чемпіонів та групі Ліги Європи.

Зустріч завершилася нульовою нічиєю.

Зазначимо, що товариські матчі "Динамо" проходять під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" і також мають благодійний характер. Їхньою метою є збір коштів для допомоги Україні.

Раніше "Динамо" у серії товариських матчів зі швейцарськими командами зіграло внічию з "Івердон Спорт" (1:1), поступилося "Лозанні" (0:2) і перемогло "Сьон" (1:0).