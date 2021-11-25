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УЄФА опублікував номінантів на приз найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" також засвітилося.

УЄФА визначився з кандидатами на приз найкращого голу 5-го туру у Лізі чемпіонів.

Засніжений НСК "Олімпійський" посприяв голу "ножицями" Роберта Левандовського у ворота київського "Динамо".

На "Енфілді" удар півзахисника "Ліверпуля" Тьяго Алькантара з 25 метрів прошив частокіл ніг футболістів і "Ліверпуля", і "Порту".

Сільван Хефті з "Янг Бойз" із радіусу штрафної площі запустив, немов супутник, м'яч у павутину воріт "Аталанти".

І, нарешті, четвертий номінант Педру Гонсалвеш – єдиний, хто претендує і на найкращий гол, і на найкращого гравця тижня. У матчі з дортмундською "Боруссією" він зіграв на підборі і без роздумів в один дотик послав м'яч дугою у ворота.

Григорій МухінГригорій Мухін
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