ФХУ виключила "Донбас" та "Краматорськ" із чемпіонату України з хокею

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України на засіданні через засоби сучасного зв'язку прийняв рішення про зняття клубів “Донбас” і “Краматорськ” з числа учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги сезону-2021/2022, повідомляє офіційний сайт ФХУ.

Причина – клуби тричі порушили регламент ФХУ, виставивши на матчі тимчасово відлучених хокеїстів.

16 листопада ДК ФХУ тимчасово відлучив на період проведення розслідування провадження щодо зриву підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022 гравців “Донбаса” Пилипа Пангелова-Юлдашева, Віталія Андрейківа, Олександра Пересунька, Іллю Коренчука, Микиту Буценка, Віктора Захарова, а також представника “Краматорська” Павла Тарана, котрі після дзвінка власника ХК “Донбас” Бориса Колеснікова залишили лави національної команди менш ніж за добу до першого матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі проти італійців.

Проте і “Краматорськ” (у зустрічах проти “Сокола” і “Білого Барса”) і “Донбас” (у протистояннях з “Дніпром” і “Кременчуком”) усіх вище перелічених гравців випускали на лід. За що ДК ФХУ карав команди технічними поразками.

Згідно зі статтею 40 Дисциплінарного кодексу ФХУ, це вже було підставою для зняття команд з чемпіонату. Але бажаючи зберегти змагання в їх нинішньому вигляді, Федерація хокею України надала порушникам ще один шанс повернутися в правове поле. Напередодні матчу "Донбас" - "Краматорськ", який відбувся вчора у Краматорську, ФХУ попередила перелічені клуби і гравців, що в разі чергового виходу відлучених хокеїстів їх клуби будуть зняті зі змагань.

Однак, попередження було залишене без уваги.

Також проти цих гравців і їх клубів будуть застосовані санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію.

Покарані можуть подати апеляцію в установленому регламентом порядку.