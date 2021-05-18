Суд заборонив Федерації хокею України приймати заявки від клубів для участі в сезоні-2021/22

Судове засідання з розгляду позову УХЛ проти ФХУ призначено на 25 травня.

Напередодні суд прийняв рішення про забезпечення позову УХЛ і постановив з 17.05.2021 р. заборонити Федерації хокею України до набрання рішенням суду чинності:

﻿вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання УХЛ виконувати зобов’язання, передбачені договором про співпрацю;

без участі УХЛ приймати заявки й укладати договори на участь у чемпіонаті України з хокею з шайбою сезону-2021/22;

здійснювати будь-які дії або приймати рішення, пов’язані з цим.

Нагадаємо, у квітні Українська хокейна ліга (УХЛ) подала до суду позов проти Федерації хокею України (ФХУ).

Як повідомляв раніше генеральний директор УХЛ Сергій Варламов, ФХУ було надіслано повідомлення про одностороннє розірвання договору про співпрацю між УХЛ і ФХУ, згідно з яким Ліга проводила матчі чемпіонату України з хокею – чемпіонату УХЛ.

Зі свого боку, Ліга направила до суду позовну заяву про визнання неправомірним одностороннє розірвання договору та визнання його дійсним. Суд прийняв позов і здійснює розгляд справи.

Перше судове засідання за позовом УХЛ проти ФХУ щодо визнання договору дійсним призначено на 25 травня.