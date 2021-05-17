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УЄФА оголосив про відкриття справи щодо "Реала", "Барселони" і "Ювентуса"

Три гранди досі офіційно не оголосили про вихід з проєкту Суперліги.

УЄФА оголосив про відкриття справи щодо "Реала", "Барселони" і "Ювентуса"
Фото: The Sun

УЄФА оголосив про офіційне відкриття дисциплінарної справи щодо "Реала", "Барселони" і "Ювентуса", які досі залишаються в проєкті європейської Суперліги.

"Відповідно до статті 31 (4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, сьогодні були призначені інспектори УЄФА з етики та дисциплінарних питань для проведення дисциплінарного розслідування щодо потенційного порушення нормативно-правової бази УЄФА з боку "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" у зв'язку з так званим проєктом "Суперліги". Додаткова інформація з цього приводу буде надана в належний час", - цитує заяву організації championat.com.

Нагадаємо, що Суперлігу за участю 12 команд створили 19 квітня. Але вже через два дні половина клубів на офіційних сайтах опублікували інформацію про вихід із проєкту: "Манчестер Юнайтед""Манчестер Сіті""Тоттенгем""Арсенал" і "Ліверпуль".

Через деякий час це зробили ще три клуби: "Челсі", "Атлетіко" і "Мілан".

Раніше УЄФА визначився з покаранням для колишніх учасників Суперліги. Кожен з дев'яти клубів зробить благодійний внесок у розмірі € 15 млн у розвиток футболу по всій Європі. Також клуби зобов'язалися повернути 5% доходів від участі в клубних турнірах УЄФА за один сезон.

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