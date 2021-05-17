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Маліновський увійшов в історію "Аталанти"

Руслан відзначився черговою результативною дією.

Руслан Маліновський
Фото: Soy Calcio
Руслан Маліновський
Сьогодні матчем сусідів по турнірній таблиці "Верони" і "Болоньї" завершується передостанній, 37-й тур Серії А.

Тим часом у суботу, 15 травня, в Генуї місцева "Дженоа" приймала "Аталанту" і поступилася - 3:4.

Один з голів бергамців - на рахунку Руслана Маліновського.

Відтак півзахисник збірної України увійшов в історію "Аталанти" як перший гравець, який відзначився результативними діями в 10 матчах Серії А поспіль.

За підсумками поєдинку Маліновського визнано найкращим гравцем матчу.

Українець провів на полі 57 хвилин - виконав 73 тактико-технічні дії (81% успішних), двічі пробив у створ воріт (2/3 - найкращий показник зустрічі), віддав 51 передачу (86% точних), зробив три успішні навіси з трьох, створив чотири гольові моменти (найкращий показник), чотири рази обіграв опонентів у шести спробах, виграв сім єдиноборств з 11, а також тричі втратив м'яч.

Тож не дивно, що, за версією двох авторитетних видань WhoScored і Sofa Scored, 28-річний Руслан отримав найвищу оцінку серед футболістів обох команд - 8,8.

Додамо, що для Руслана цей гол у чемпіонаті Італії став 8-м, крім того, на рахунку Маліновського ще 12 асистів.

Огляд матчу "Дженоа" - "Аталанта".

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