Тим часом у суботу, 15 травня, в Генуї місцева "Дженоа" приймала "Аталанту" і поступилася - 3:4.
Один з голів бергамців - на рахунку Руслана Маліновського.
Відтак півзахисник збірної України увійшов в історію "Аталанти" як перший гравець, який відзначився результативними діями в 10 матчах Серії А поспіль.
10 - Ruslan #Malinovskiy è il primo giocatore dell’Atalanta, dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato) a partecipare a una rete per 10 partite di Serie A di fila – superato Zapata a quota nove nel 2019. Pittore.#GenoaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/MGKWyDu5eF— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 15, 2021
За підсумками поєдинку Маліновського визнано найкращим гравцем матчу.
Українець провів на полі 57 хвилин - виконав 73 тактико-технічні дії (81% успішних), двічі пробив у створ воріт (2/3 - найкращий показник зустрічі), віддав 51 передачу (86% точних), зробив три успішні навіси з трьох, створив чотири гольові моменти (найкращий показник), чотири рази обіграв опонентів у шести спробах, виграв сім єдиноборств з 11, а також тричі втратив м'яч.
Тож не дивно, що, за версією двох авторитетних видань WhoScored і Sofa Scored, 28-річний Руслан отримав найвищу оцінку серед футболістів обох команд - 8,8.
Додамо, що для Руслана цей гол у чемпіонаті Італії став 8-м, крім того, на рахунку Маліновського ще 12 асистів.