Фото: Soy Calcio Руслан Маліновський

Сьогодні матчем сусідів по турнірній таблиці "Верони" і "Болоньї" завершується передостанній, 37-й тур Серії А.

Тим часом у суботу, 15 травня, в Генуї місцева "Дженоа" приймала "Аталанту" і поступилася - 3:4.

Один з голів бергамців - на рахунку Руслана Маліновського.

Відтак півзахисник збірної України увійшов в історію "Аталанти" як перший гравець, який відзначився результативними діями в 10 матчах Серії А поспіль.

10 - Ruslan #Malinovskiy è il primo giocatore dell’Atalanta, dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato) a partecipare a una rete per 10 partite di Serie A di fila – superato Zapata a quota nove nel 2019. Pittore.#GenoaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/MGKWyDu5eF — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 15, 2021

За підсумками поєдинку Маліновського визнано найкращим гравцем матчу.

Українець провів на полі 57 хвилин - виконав 73 тактико-технічні дії (81% успішних), двічі пробив у створ воріт (2/3 - найкращий показник зустрічі), віддав 51 передачу (86% точних), зробив три успішні навіси з трьох, створив чотири гольові моменти (найкращий показник), чотири рази обіграв опонентів у шести спробах, виграв сім єдиноборств з 11, а також тричі втратив м'яч.

Тож не дивно, що, за версією двох авторитетних видань WhoScored і Sofa Scored, 28-річний Руслан отримав найвищу оцінку серед футболістів обох команд - 8,8.

Додамо, що для Руслана цей гол у чемпіонаті Італії став 8-м, крім того, на рахунку Маліновського ще 12 асистів.

Огляд матчу "Дженоа" - "Аталанта".