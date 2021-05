Представлено офіційну пісню Євро-2020 під назвою We Are The People ("Ми - люди").

Над її створенням працювали нідерландський диджей і музичний продюсер Мартін Гарікс, а також ірландці Пол Девід Г'юсон, відомий під псевдонімом Боно, і Девід Хоуелл Еванс, відомий під псевдонімом Едж, з U2.

Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Змагання перенесли на рік через пандемію коронавірусу.