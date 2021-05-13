Серена Вільямз програла свій 1000-й матч у WTA турі

Фото: EPA/UPG Серена Вільямз

У другому раунді престижного ґрунтового турніру WTA в Римі Серена Вільямз (№8 WTА) зустрічалася з представницею Аргентини Надею Подороскою (№44 WTA).

Для Вільямз це був тисячний матч за кар'єру у WTA-турі.

Ювілей виявився з гірким присмаком. 39-річна американка несподівано програла матч у двох сетах - 6:7 (6-8), 5:7.

Зустріч тривала 1 годину і 59 хвилин.

Відзначимо, до третього кола турніру вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA), яка за право потрапити до чвертьфіналу зіграє сьогодні ввечері з іспанкою Гарбінє Мугурусою (№12 WTA).