Серена Вільямз програла свій 1000-й матч у WTA турі

У другому раунді престижного ґрунтового турніру WTA в Римі Серена Вільямз (№8 WTА) зустрічалася з представницею Аргентини Надею Подороскою (№44 WTA).
Для Вільямз це був тисячний матч за кар'єру у WTA-турі.
Ювілей виявився з гірким присмаком. 39-річна американка несподівано програла матч у двох сетах - 6:7 (6-8), 5:7.
Зустріч тривала 1 годину і 59 хвилин.
And the hunger is still there.— wta (@WTA) May 12, 2021
Congratulations on an outstanding achievement, @serenawilliams 🎉#Serena1000 pic.twitter.com/ZtuuznVG50
Відзначимо, до третього кола турніру вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA), яка за право потрапити до чвертьфіналу зіграє сьогодні ввечері з іспанкою Гарбінє Мугурусою (№12 WTA).