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Малиновський вийшов в лідери гонки асистентів Серії А

Руслан відзначився черговою гольовою передачею.

Малиновський вийшов в лідери гонки асистентів Серії А
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

У матчі 36-го туру Серії А "Аталанта" здобула важливі три очки в домашньому протистоянні з "Беневенто" - 2:0.

На 22-й хвилині зіграла зв'язка Руслан Малиновський - Луїс Мюріель. Українець зробив елегантну розрізну передачу на колумбійця, який в дотик відкрив рахунок в матчі.

Подвоїв перевагу бергамцев Маріо Пашаліч, який вийшов на заміну в другому таймі.

Додамо, що асист Малиновського був для нього вже одинадцятим в поточному сезоні Серії А і за цим показником українець наздогнав Ромелу Лукаку з "Інтера".

Відзначимо, що 10 результативних передач на своєму рахунку має ще один ексгравець Української прем'єр-ліги - Генріх Мхітарян, який в даний час захищає кольори "Роми".

Огляд матчу "Аталанта" - "Беневенто".

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