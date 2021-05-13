У матчі 36-го туру Серії А "Аталанта" здобула важливі три очки в домашньому протистоянні з "Беневенто" - 2:0.

На 22-й хвилині зіграла зв'язка Руслан Малиновський - Луїс Мюріель. Українець зробив елегантну розрізну передачу на колумбійця, який в дотик відкрив рахунок в матчі.

Подвоїв перевагу бергамцев Маріо Пашаліч, який вийшов на заміну в другому таймі.

Додамо, що асист Малиновського був для нього вже одинадцятим в поточному сезоні Серії А і за цим показником українець наздогнав Ромелу Лукаку з "Інтера".

Відзначимо, що 10 результативних передач на своєму рахунку має ще один ексгравець Української прем'єр-ліги - Генріх Мхітарян, який в даний час захищає кольори "Роми".