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IBF запропонувала Усику бій за статус обов'язкового претендента на титул

Суперником визначено Філіпа Хрговича.

IBF запропонувала Усику бій за статус обов'язкового претендента на титул
Олександр Усик
Фото: Facebook

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (15-0, 12 КО) Олександр Красюк повідомив про можливе проведення поєдинку з хорватом Філіпом Хрговичем (12-0, 10 КО).

"IBF запропонувала Усику провести поєдинок проти Хрговича за статус офіційного претендента", - повідомив Красюк в Instagram.

На цей момент титулом IBF у суперважкій вазі володіє Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO). Усик уже є претендентом на інший пояс британця - за версією WBO.

28-річний Хргович залишається непереможеним на професійному рингу. У своєму останньому бою 7 листопада минулого року хорват нокаутував американця Райделла Букера.

Раніше українець провів два поєдинки в суперважкій вазі, перемігши Чазза Візерспуна і Дерека Чісору.

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