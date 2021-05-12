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Ракетна атака перервала баскетбольний матч в Ізраїлі

Гравці зробили все за інструкцією.

Фото: скриншот

Матч другого дивізіону чемпіонату Ізраїлю з баскетболу між одноклубниками - "Маккабі" (Раанана) і "Маккабі" (Кирьят-Моцкин) довелося перервати через ракетної атаки.

Незадовго до закінчення поєдинку диктор спортивної арени попередив усіх присутніх про можливе обстрілі.

Глядачі кинулися в безпечне місце. А ось гравці до єдиної думки не дійшли. Одні кинулися слідом за глядачами, а ряд інших баскетболістів ліг просто на паркет.

Палестинські війська випустили з Гази десятки ракет по Ізраїлю протягом 10 травня, коли святкувався День Єрусалима. Кількість обстрілів перевищила 200.

Ізраїль відповів своїми ракетними обстрілами. 

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