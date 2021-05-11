Гвардіола назвав Зінченка винятковим футболістом

Головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола оцінив гру футболіста "містян" Олександра Зінченка в цьому сезоні.

"Зінченко дуже багато боровся, щоб завоювати місце в складі. Ми могли продати його, але він сказав, що хоче залишитися і пробитися в основу. Це багато значить. Зінченко грає на різних позиціях і ніколи не має нічого проти цього", - наводить Goal слова Гвардіоли.

"Він не помиляється. Тільки-но ти щось говориш, він миттєво це засвоює. Він завжди сконцентрований, сфокусований. Зінченко грає зліва в захисті проти Салаха, Решфорда, Ді Марії - найсильніших суперників - і примудряється не помилятися. Він винятковий у плані роботи з м'ячем, ми все це знаємо", - додав керманич "містян".

Зазначимо, МС уже сьогодні може офіційно оформити чемпіонство в Англійській прем'єр-лізі, якщо їх земляки з "Юнайтед" втратять очки у домашньому матчі 36-го туру проти "Лестера".