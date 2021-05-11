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У новоспеченого чемпіона Серії А фінансова криза: клуб попросив гравців відмовитися від зарплати за два місяці

У "Інтера" великі проблеми з ліквідністю.

У новоспеченого чемпіона Серії А фінансова криза: клуб попросив гравців відмовитися від зарплати за два місяці
"Інтер"
Фото: EPA/UPG

"Інтер" достроково, за чотири тури до фінішу Серії А, став чемпіоном сезону-2020/21, завоювавши своє 19-те "скудето" в історії і перервавши 9-річну гегемонію "Ювентуса".

Однак від цього факту фінансові проблеми міланського клубу, спричинені пандемією коронавірусу, не стали менш загрозливими, радше навпаки - гравцям слід виплатити додаткові бонуси.

У зв'язку із цим президент клубу Стівен Чжан зустрівся з футболістами і запропонував їм відмовитися від зарплати за два місяці, щоб допомогти впоратися з кризою, повідомляє Football Italia.

Зазначають, що найближчим часом керівництво "Інтера" проведе зустріч з кожним футболістом, щоб вирішити це питання індивідуально.

Завдяки цій акції Nerazzurri зможуть заощадити до 25 млн євро. При цьому всі футболісти отримають бонусні суми за завоювання "скудето".

При цьому за інсайдерською інформацією, головний тренер команди Антоніо Конте не був на зустрічі з Чжаном, невідомо, чи стосується його прохання клубу.

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