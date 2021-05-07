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Гамільтон відповів на рішення МОК заборонити на Олімпіаді акції, пов'язані з рухом Black Lives Matter

Автогонщик дорікнув функціонерам.

Льюїс Гамільтон і 4-разовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель
Фото: HH / ANP
Льюїс Гамільтон і 4-разовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель

7-разовий і чинний чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яке на Іграх забороняє не тільки проводити акції, пов'язані з рухом Black Lives Matter, а й носити одяг із відповідною символікою.

"Якщо це правда, то неприємно чути, що людей змусять мовчати під страхом покарання", - написав Гамільтон у сториз на своїй сторінці в інстаграмі.

Нагадаємо, пілот "Мерседеса" у світі спорту є одним з головних ідеологів руху BLM. Крім того, британець є лідером не тільки в галузі боротьби з расизмом, але також одним з активістів у питаннях гендерної нерівності та захисту прав ЛГБТ.

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