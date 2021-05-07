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Кличко оголосив про нагородження "Баварії" премією Laureus як найкращої команди року

Українець є шанувальником мюнхенського клубу.

"Баварію" нагороджено премією Laureus у номінації "Команда року", повідомляють у Twitter організації.

Оголосив про перемогу мюнхенців ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко. 45-річний український боксер є затятим шанувальником "Баварії".

Торік підопічні Ганса-Дітера Фліка виграли всі можливі турніри: Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Кубок і Суперкубок Німеччини, Клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.

Laureus World Sports Awards щорічно нагороджують спортсменів за досягнення в попередньому році. Laureus World Sports Awards заснували 1999 року за участю Founding Patrons Daimler і Richemont, а також її підтримували генеральні партнери Mercedes-Benz, IWC Schaffhausen і Vodafone.

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