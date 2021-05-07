"Баварію" нагороджено премією Laureus у номінації "Команда року", повідомляють у Twitter організації.

Оголосив про перемогу мюнхенців ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко. 45-річний український боксер є затятим шанувальником "Баварії".

📣 The 2021 Laureus World Team of the Year is....@FCBayern pic.twitter.com/6aO68jzG2D — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021

Торік підопічні Ганса-Дітера Фліка виграли всі можливі турніри: Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Кубок і Суперкубок Німеччини, Клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.

Laureus World Sports Awards щорічно нагороджують спортсменів за досягнення в попередньому році. Laureus World Sports Awards заснували 1999 року за участю Founding Patrons Daimler і Richemont, а також її підтримували генеральні партнери Mercedes-Benz, IWC Schaffhausen і Vodafone.