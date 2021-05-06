Агент Клоппа разповів про перспективи тренера в "Ліверпулі", якщо клуб не вийде в Лігу чемпіонів

"Абсолютно точно. Ніяких переговорів не було".

Агент головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа Марк Косицький відповів на питання про те, чи продовжить німецький фахівець роботу з мерсисайдцями.

"Абсолютно точно. Ніяких переговорів не було", - наводить слова Косицького championat.com із посиланням на Sky Sport Germany.

На питання про те, чи передбачена в контракті Клоппа клаусула за достроковий розрив угоди, агент не відповів.

Клопп працює з "Ліверпулем" з 2015 року. І виграв з ним Англійську прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

У нинішньому розіграші АПЛ "червоні" в 33 матчах набрали 54 очки і посідають сьоме місце в турнірній таблиці.