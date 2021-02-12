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"Баварія" виграла Клубний чемпіонат світу (оновлено)

Мюнхенці здобули 6-й титул у сезоні.

&quot;Баварія&quot;
Фото: EPA/UPG
"Баварія"

У Катарі завершився Клубний чемпіонат світу ФІФА.

У фінальному матчі в Ер-Раяні зустрілися мюнхенська "Баварія" і "Тігрес" з Монтеррея.

Сенсації не сталося. Переможець Ліги чемпіонів УЄФА здобув перемогу - 1:0. Єдиний гол на 61-й хвилині забив Бенжамен Павар. При цьому уругвайському арбітру зустрічі Естебану Остохічу довелося звернутися по допомогу VAR.

Відзначимо, що для підопічних Ганса-Дітера Фліка цей трофей став шостим у сезоні. Мюнхенці завоювали все, що було можливо: два Суперкубки - Німеччини і УЄФА, Бундеслігу, Лігу чемпіонів і Кубок Німеччини. І своєрідною вишенькою на торті став титул клубного чемпіона світу.

Додамо, в матчі за третє місце "Аль-Ахлі" в серії післяматчевих пенальті здолав "Палмейрас" - 3:2 (основний і додатковий час - 0:0). Огляд цього матчу.

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