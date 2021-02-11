"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
ГоловнаСпорт

Перед сьогоднішнім фіналом Клубного чемпіонату світу "Баварія" втратила 4 ключових гравців

У "Тигреса" з'являються шанси.

Перед сьогоднішнім фіналом Клубного чемпіонату світу "Баварія" втратила 4 ключових гравців
Томас Мюллер
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Катарі на "Едюкейшн Стедіум" Ер-Райяна відбудеться фінальний матч Клубного чемпіонату світу ФІФА, в якому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів УЄФА "Баварія" і Ліги чемпіонів КОНКАКАФ "УАНЛ Тигрес".

Перед цим матчем форвард баварців Томас Мюллер здав позитивний тест на коронавірус і не зіграє в фіналі.

Також проти клубу з Монтеррея не зіграють з цієї ж причини Леон Горетцка і Хаві Мартінес. Крім того, "Баварії" не допоможе Жером Боатенг, який був змушений повернутися в Німеччину з особистих причин.

Нагадаємо, в останній раз неєвропейський клуб вигравав КЧМ в 2012 році, коли бразильський "Корінтіанс" мінімально переграв "Челсі" 1:0. Починаючи з "Баварії" в 2013-му році міжнародний турнір FIFA вигравали тільки переможці європейської Ліги чемпіонів.

Додамо, що початок поєдинку - о 20:00 за Києвом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також