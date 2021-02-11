Перед сьогоднішнім фіналом Клубного чемпіонату світу "Баварія" втратила 4 ключових гравців

Сьогодні у Катарі на "Едюкейшн Стедіум" Ер-Райяна відбудеться фінальний матч Клубного чемпіонату світу ФІФА, в якому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів УЄФА "Баварія" і Ліги чемпіонів КОНКАКАФ "УАНЛ Тигрес".

Перед цим матчем форвард баварців Томас Мюллер здав позитивний тест на коронавірус і не зіграє в фіналі.

Також проти клубу з Монтеррея не зіграють з цієї ж причини Леон Горетцка і Хаві Мартінес. Крім того, "Баварії" не допоможе Жером Боатенг, який був змушений повернутися в Німеччину з особистих причин.

Нагадаємо, в останній раз неєвропейський клуб вигравав КЧМ в 2012 році, коли бразильський "Корінтіанс" мінімально переграв "Челсі" 1:0. Починаючи з "Баварії" в 2013-му році міжнародний турнір FIFA вигравали тільки переможці європейської Ліги чемпіонів.

Додамо, що початок поєдинку - о 20:00 за Києвом.