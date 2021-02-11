Підгрушна звинуватила шведську біатлоністку Еберг у хамській поведінці на трасі під час учорашньої естафети ЧС-2021

У стартовій гонці чемпіонату світу з біатлону в словенській Поклюці - змішаній естафеті - збірну України від п'єдесталу відокремили пів секунди. У фінішному створі Олену Підгрушну випередила шведка Ханна Еберг.

При цьому, за словами Підгрушної, Ханна поводилася на трасі неспортивно.

"Коли вже почалася боротьба на останньому колі, то я на основному підйомі досить близько підібралася до шведки (Ханни Еберг, прим. LB.ua), і на спуску я, по суті, вже йшла їй у спину. Лижі працювали дуже добре, і я розуміла, що можу боротися і навіть обходити її", - цитує Підгрушну biathlon.com.ua.

"Коли пішла друга половина кола, я почала обходити Еберг по правій стороні траси. Але вона, побачивши мене справа, почала зміщуватися вбік, виштовхуючи мене в "свіжак" (пухкий сніг - прим.), а іноді навіть у кущі. Я кричала їй "хоп, хоп!", але не було ніякої реакції від неї", - зазначила капітан нашої жіночої збірної.

"Тільки-но вона бачила, що я її обганяю, просто підрізала - так було кілька разів. Це абсолютно неспортивна поведінка, і відверто кажучи, за двадцять років у спорті я таке нахабство і хамство бачила вперше", - заявила Олена.

"Після цього на останній підйом я вже пішла за нею, потім на спуск, лижі прекрасно котили, і навіть попри те, що я знову вийшла у "свіжак", почала шведку обганяти, фактично вирівнялася, і в цей момент вона просто почала переставляти лижі поміж мої", - додала українка.

"Я мало не впала, і зрозуміло, що рух було заблоковано. Виходячи на фініш, я вже намагалася обійти то праворуч, то ліворуч, але історія повторювалася знову і знову: вона зміщувалася то правіше, то лівіше, повністю перекриваючи будь-які мої маневри. Повторюся, це абсолютно неприпустима поведінка в спорті, і я вважаю, що таких спортсменів потрібно карати", - категорично висловилася Підгрушна.

Додамо, що ЧС-2021 продовжить завтра чоловіча спринтерська гонка.