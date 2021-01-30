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Прима став чемпіоном Європи з біатлону в гонці переслідування

Українець був стрімкий на трасі.

У польському Душники-Здруй відбулася чоловіча гонка переслідування на 12,5 кілометрів в рамках Чемпіонату Європи-2021 з біатлону.

Чемпіоном став український біатлоніст Артем Прима.

Незважаючи на 3 промахи на вогневому рубежі 33-річний уродженець Чернігова за рахунок стрімкого ходу по дистанції зумів на фініші випередити досвідченого чеха Міхала Крчмаржа і норвежця Гаварда Богетвейта, які завоювали "срібло" і "бронзу" відповідно.

У кар'єрі Прими - це друге "золото" чемпіонату Європи. Вперше Артем перемагав на європейській першості 10 років тому в індивідуальній гонці в Ріднау-валь-Ріданна.

Результати гонки.

  1. Артем Прима (1+0+1+1) 32:11,3
  2. Міхал Крчмарж (0+0+0+1) +6,6
  3. Хавард Богетвейт (0+0+1+2) +12,5

...

  • 17. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +1:08,6
  • 21. Артем Тищенко (0+0+0+0) +1:14,3

Завдяки перемозі Прими Україна піднялася на третє місце в медальному заліку ЧЄ. Після шести проведених на континентальній першості гонок ця медаль стала для України другою після "срібла" Анастасії Меркушіної в індивідуальній гонці.

Чемпіонат Європи завершиться завтра, 31 січня, двома змішаними естафетами.

Медальний залік ЧЄ з біатлону:

  • 1 - Латвія 2-0-0
  • 1 - Польща 2-0-0
  • 3 - Україна 1-1-0
  • 4 - Швейцарія 1-0-0
  • 5 - Норвегія 0-3-3
  • 6 - Росія 0-1-2
  • 7 - Чехія 0-1-0
  • 8 - Німеччина 0-0-1
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