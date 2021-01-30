Прима став чемпіоном Європи з біатлону в гонці переслідування

У польському Душники-Здруй відбулася чоловіча гонка переслідування на 12,5 кілометрів в рамках Чемпіонату Європи-2021 з біатлону.
Чемпіоном став український біатлоніст Артем Прима.
🇺🇦 A. Pryma claims the 🥇. 🇨🇿 M. Krcmar 🥈. 🇳🇴 H. G. Bogetveit 🥉. #OECH21 pic.twitter.com/maVR9B8yll— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 30, 2021
Незважаючи на 3 промахи на вогневому рубежі 33-річний уродженець Чернігова за рахунок стрімкого ходу по дистанції зумів на фініші випередити досвідченого чеха Міхала Крчмаржа і норвежця Гаварда Богетвейта, які завоювали "срібло" і "бронзу" відповідно.
#OECH21, Duszniki-Zdroj 🇵🇱— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 30, 2021
The best 3 men of the 12.5km pursuit:
🥇 Artem Pryma 🇺🇦
🥈 Michal Krcmar 🇨🇿
🥉 Haavard Gutuboe Bogetveit🇳🇴
📸 Stancik/IBU pic.twitter.com/xuR8i3QZqN
У кар'єрі Прими - це друге "золото" чемпіонату Європи. Вперше Артем перемагав на європейській першості 10 років тому в індивідуальній гонці в Ріднау-валь-Ріданна.
Результати гонки.
- Артем Прима (1+0+1+1) 32:11,3
- Міхал Крчмарж (0+0+0+1) +6,6
- Хавард Богетвейт (0+0+1+2) +12,5
...
- 17. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +1:08,6
- 21. Артем Тищенко (0+0+0+0) +1:14,3
Завдяки перемозі Прими Україна піднялася на третє місце в медальному заліку ЧЄ. Після шести проведених на континентальній першості гонок ця медаль стала для України другою після "срібла" Анастасії Меркушіної в індивідуальній гонці.
Чемпіонат Європи завершиться завтра, 31 січня, двома змішаними естафетами.
Медальний залік ЧЄ з біатлону:
- 1 - Латвія 2-0-0
- 1 - Польща 2-0-0
- 3 - Україна 1-1-0
- 4 - Швейцарія 1-0-0
- 5 - Норвегія 0-3-3
- 6 - Росія 0-1-2
- 7 - Чехія 0-1-0
- 8 - Німеччина 0-0-1