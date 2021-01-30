Прима став чемпіоном Європи з біатлону в гонці переслідування

У польському Душники-Здруй відбулася чоловіча гонка переслідування на 12,5 кілометрів в рамках Чемпіонату Європи-2021 з біатлону.

Чемпіоном став український біатлоніст Артем Прима.

🇺🇦 A. Pryma claims the 🥇. 🇨🇿 M. Krcmar 🥈. 🇳🇴 H. G. Bogetveit 🥉. #OECH21 pic.twitter.com/maVR9B8yll — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 30, 2021

Незважаючи на 3 промахи на вогневому рубежі 33-річний уродженець Чернігова за рахунок стрімкого ходу по дистанції зумів на фініші випередити досвідченого чеха Міхала Крчмаржа і норвежця Гаварда Богетвейта, які завоювали "срібло" і "бронзу" відповідно.

#OECH21, Duszniki-Zdroj 🇵🇱

The best 3 men of the 12.5km pursuit:

🥇 Artem Pryma 🇺🇦

🥈 Michal Krcmar 🇨🇿

🥉 Haavard Gutuboe Bogetveit🇳🇴

📸 Stancik/IBU pic.twitter.com/xuR8i3QZqN — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 30, 2021

У кар'єрі Прими - це друге "золото" чемпіонату Європи. Вперше Артем перемагав на європейській першості 10 років тому в індивідуальній гонці в Ріднау-валь-Ріданна.

Результати гонки.

Артем Прима (1+0+1+1) 32:11,3 Міхал Крчмарж (0+0+0+1) +6,6 Хавард Богетвейт (0+0+1+2) +12,5

...

17. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +1:08,6

21. Артем Тищенко (0+0+0+0) +1:14,3

Завдяки перемозі Прими Україна піднялася на третє місце в медальному заліку ЧЄ. Після шести проведених на континентальній першості гонок ця медаль стала для України другою після "срібла" Анастасії Меркушіної в індивідуальній гонці.

Чемпіонат Європи завершиться завтра, 31 січня, двома змішаними естафетами.

Медальний залік ЧЄ з біатлону: