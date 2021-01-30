WBO відвела Усику 15 днів на організацію бою з Джойсом

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно дала добро на проведення поєдинку між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (15-0, 12 КО) і Джо Джойсом за звання тимчасового чемпіона організації в суперважкій вазі.

Як повідомляє видання The Athletic з посиланням на промоутерську компанію Едді Гірна Matchroom Boxing, організація направила відповідний лист промоутерам боксерів Френку Воррену і Олександру Красюку.

WBO відвела 15 днів на укладення договору на бій між боксерами. Відбутися поєдинок повинен протягом 90 днів після підписання угоди. У разі, якщо сторони не зможуть домовитися, то відбудуться промоутерські торги.

Також наголошується, що Боб Арум і Едді Гірн, які є промоутерами володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі (30–0–1, 21 KO) і чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) відповідно, отримали постанову про те, що переможець бою Тайсон - Джошуа повинен протягом 180 днів провести поєдинок з переможцем бою Усик - Джойс. Якщо ця умова не буде виконана, то WBO оголосить свій титул вакантним.

Крім того, зазначено, що бій між Ф'юрі і Джошуа повинен відбутися влітку 2021 роки, і якщо вони вирішать провести поєдинок пізніше, то WBO має право підвищити тимчасового чемпіона організації до повноцінного, і зобов'язати чинного володаря титулу Джошуа провести захист до зустрічі з Ф'юрі.

Нагадаємо, на даний момент Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO в хевівейте.