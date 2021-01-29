Зінченко потрапив до збірної 20-го туру Аглійської прем'єр-ліги за версією WhoScored

За підсумками 20-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" вперше в сезоні очолив турнірну таблицю.

Це стало можливим завдяки виїзній перемозі "городян" над "Вест Бромвічем" (5:0) і сенсаційній домашній поразці "Манчестера Юнайтед" у поєдинку проти "Шеффілда Юнайтед" (1:2).

За підсумками туру авторитетний портал WhoScored опублікував символічну збірну, в яку потрапив українець Олександр Зінченко. Лівий захисник "МанСіті" відіграв повний матч проти ВБА.

Компанію йому склали ще чотири гравці МС: Жоао Канселу, Рахім Стерлінг, Ілкай Гюндоган і Ріяд Марез.