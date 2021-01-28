Незалежна комісія IBU визнала екс-президента IBU в приховуванні допінг-проб російських біатлоністів

Незалежна комісія Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) визнала ексглаву організації Андреса Бессеберга і колишнього генерального секретаря IBU Ніколь Реш в захисті інтересів російських біатлоністів в допінгових скандалах, повідомляє офіційний сайт IBU.

Згідно з релізом, "у Бессеберга і колишнього генерального секретаря IBU Ніколь Реш є прецеденти, що вимагають відповіді за порушення правил IBU, виходячи з очевидної захисту інтересів Росії без вагомих підстав в антидопінговому контексті", - йдеться в заяві пресслужби організації.

"Висновки Комісії по зовнішньому огляду викликають глибоке занепокоєння та будуть ретельно вивчені Групою. Підрозділ було створено саме для виявлення і запобігання подібних випадків, щоб всі зацікавлені сторони біатлону могли бути впевнені в тому, що етичні питання в спорті будуть вирішуватися незалежно і компетентно", - заявила голова правління IВU Луїз Рейлі.

"This final report stands as a case study for the importance of good governance in sport," External Review Commission Chair Jonathan Taylor QC said. pic.twitter.com/rOfq2Gql1W — IBU (@biathlonworld) January 28, 2021

В свою чергу, Бессеберг зізнався, що користувався послугами російських повій, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на пресслужбу IBU.

Інформатори повідомили Комісії, що Бессебергу замовляли повій російські спортивні чиновники в якості хабара. Коли колишній глава IBU приїжджав до Росії, то всюди з'являвся з різними молодими перекладачами. Інформатори вважають, що ці перекладачки (яких надавала російська сторона) надавали і інтимні послуги.

Під час етапу Кубка світу в Ханти-Мансійську Бессеберг познайомився з російською дівчиною, з якою потім мав статевий зв'язок. За словами, Бессеберга, сама росіянка говорила, що працює танцівницею і дуже любить біатлон. Пізніше він з нею бачився вже в Тюмені, де також вони займалися сексом.

Також Бессеберг зізнався, що часто бував на полюванні в Росії, де ні за що не платив.

Експрезидент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Володимир Драчов відреагував на заяву Незалежної комісії IBU.

"Я приблизно розумію, за який це період і які спортсмени, але хотілося б спочатку більш детально прочитати. Однак, можна сказати, що це вкрай негативна для російського біатлону новина. Всі ми розуміємо, як це відбувалося і що це було. Треба чекати певних дій від IBU або WADA", - заявив Драчев в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Яке покарання понесуть чиновники, на даний момент невідомо.

Відзначимо, Бессеберг був президентом IBU з 1993 року по 2018-й.