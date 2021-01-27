Буффону загрожує дискваліфікація за богохульство

Такого в багатій футбольній кар'єрі Джанлуїджі ще не було.

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії відкрив справу стосовно голкіпера "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона. Його можуть дискваліфікувати, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Раніше стосовно італійського воротаря почали розслідування за підозрою в богохульстві. Повідомляли, що він дозволив собі блюзнірський вираз у матчі 13-го туру Серії А проти "Парми" (4:0).

Відео з цим епізодом не потрапило у трансляцію, але було опубліковано в соціальних мережах. Якщо Буффона визнають винним, його дискваліфікують на один матч.

Богохульство вважається однією з найсерйозніших лайок в італійській мові.

42-річний футболіст у цьому сезоні провів 6 матчів за "Стару сеньйору", пропустив 4 м'ячі і тричі відіграв "на нуль".