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Буффону загрожує дискваліфікація за богохульство

Такого в багатій футбольній кар'єрі Джанлуїджі ще не було.

Буффону загрожує дискваліфікація за богохульство
Джанлуїджі Буффон
Фото: EPA/UPG

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії відкрив справу стосовно голкіпера "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона. Його можуть дискваліфікувати, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Раніше стосовно італійського воротаря почали розслідування за підозрою в богохульстві. Повідомляли, що він дозволив собі блюзнірський вираз у матчі 13-го туру Серії А проти "Парми" (4:0).

Відео з цим епізодом не потрапило у трансляцію, але було опубліковано в соціальних мережах. Якщо Буффона визнають винним, його дискваліфікують на один матч.

Богохульство вважається однією з найсерйозніших лайок в італійській мові.

42-річний футболіст у цьому сезоні провів 6 матчів за "Стару сеньйору", пропустив 4 м'ячі і тричі відіграв "на нуль".

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