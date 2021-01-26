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"Челсі" призначив нового головного тренера

Томас Тухель очолив лондонців.

Томас Тухель
Фото: EPA/UPG
Томас Тухель

"Челсі" на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 48-річного Томаса Тухеля новим головним тренером.

З німецьким фахівцем підписано півторарічний контракт з можливістю продовження на більш тривалий термін. Фінансові деталі угоди не повідомляються.

Сьогодні Тухель проведе своє перше тренування на чолі "Челсі". Спеціаліст готуватиме команду до поєдинку проти "Вулвергемптона", який відбудеться завтра.

Нагадаємо, перед Новим роком Тухель був звільнений з поста наставника "Парі Сен-Жермен", з яким він виграв чотири трофеї і вивів парижан у фінал Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

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