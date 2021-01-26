Ястремська подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду проти Міжнародної федерації тенісу

Друга ракетка України Даяна Ястремська подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) проти Міжнародної федерації тенісу (ITF). Про це повідомляється на офіційному сайті CAS.

У своєму зверненні в CAS 20-річна українка домагається скасування оспорюваного рішення і зняття тимчасової дискваліфікації, щоб мати можливість брати участь у Australian Open-2021.

Повідомляється, що сторони домовилися про прискорену процедуру, остаточне рішення буде прийнято до 3 лютого, тобто до старту першого в сезоні турніру "Великого шолома".

Тенісистка зробила це в зв'язку з рішенням Незалежного трибуналу ITF від 22 січня, який відхилив клопотання тенісистки про скасування її відсторонення від виступів через позитивного тесту на допінг.

Нагадаємо, 24-го листопада 2020-го року Ястремська здала поза змаганнями тест, який містив метаболіт местеролона. 22-го грудня Даяні було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил. З 7-го січня 2021-го року Ястремська тимчасово відсторонена від змагань.