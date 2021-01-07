Другу ракетку України Ястремську відсторонили від змагань через позитивний тест на допінг

Українська тенісистка Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє Міжнародна федерація тенісу ITF.

Ястремська здала тест сечі 24 листопада 2020 року, зразок був відправлений до лабораторії, акредитованої Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) в Монреалі (Канада).

У зразку був виявлений метаболіт местеролона.

Позитивні тести на речовини цієї групи передбачають обов'язкове тимчасове відсторонення від змагань.

Dayana Yastremska has been provisionally suspended under Article 8.3.1(c) of the 2020 Tennis Anti-Doping Programme.



Full details: https://t.co/rqJxHTFmEW — ITF Media (@ITFMedia) January 7, 2021

Сама Ястремська заявила, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.

"Кілька днів тому я отримала звістку від ITF, що я 24-го листопада 2020-го року здала позитивний тест на наявність метаболіту местеролона.

Я твердо заявляю, що ніколи не приймала препарати, які поліпшують працездатність або будь-які заборонені речовини.

Я вражена і шокована, тим більше, що за два тижні до цього тесту - 9-го листопада 2020 го року - я здала негативний тест на турнірі WTA в Лінці. Після цього турніру, останнього в році, я перестала тренуватися, щоб відпочити перед стартом нового сезону.

Дуже низька концентрація метаболіту местеролона була виявлена в моїй сечі. З огляду на дуже низьку концентрацію і негативний тест двома тижнями раніше, я отримала наукову думку про те, що забороненим препаратом міг бути забруднений склад чогось іншого. Також я отримала інформацію, що цей препарат використовується як ліки для чоловіків. Жінки рідко використовують його через негативних побічних ефектів.

З огляду на конфіденційність розгляду, ви розумієте, що зараз я не можу поділитися додатковою інформацією. Але я продовжую працювати разом зі своєю командою, і я налаштована зробити все, щоб очистити своє ім'я", - написала Ястремська в своєму твіттері.

Нагадаємо, Даяна Ястремська в січні 2020 року досягла найвищого наразі показника у своїй тенісній кар’єрі, ставши 21-ю за рейтингом WTA, а її найкращим місцем у турнірах серії "Великого шолому" був вихід у четверте коло на Вімблдоні 2019 року. Вона здобула три титули WTA в одиничних іграх.

У січні минулого року Ястремська оновила свій особистий рекорд у рейтингу WTA.

На даний момент Даяна займає 29-е місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, раніше був відсторонений від змагань найсильніший український гімнаст Олег Верняєв.