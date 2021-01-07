На "Сан-Сіро" відбувся центральний матч 16-го туру Серії А, в якому лідер чемпіонату "Мілан" приймав чемпіона 9-ти останніх сезонів "Ювентус".

Поєдинок, який був відзначений суперечливим арбітражем, закінчився перемогою "Ювентуса" - 3:1.

Відкрили рахунок гості на 18-й хвилині - тандем Пауло Диба - Федеріко К'єза розірвав оборону міланців і завершився точним ударом К'єзи.

Сквитали рахунок господарі під завісу першої половини зустрічі дивовижним по влучності ударом Давіда Калабрія - 1:1

На 62-й хвилині знову зіграла зв'язка Дибала-К'єза - 2:1.

А на 74-й хвилині вийшовший на заміну Уестон Маккенна поставив остаточну крапку в матчі - 3:1.

Після поразки на "Сан-Сіро" "Мілан" не віддав першу сходинку в турнірній таблиці, так як раніше "Інтер" несподівано програв на виїзді "Сампдорії" (1:2), і як і раніше відстає на 1 очко.

У свою чергу, перемога "Ювентуса" дозволила підопічним Андреа Пірло піднятися на 4-е місце, з відставанням в 7 очок від лідера, але з однією грою в запасі.