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Де Брейне роздратований пропозицією "МанСіті", який вирішив знизити його зарплату заради підписання Мессі

Лідер "містян" відхилив першу пропозицію клубу.

Кевін де Брейне
Фото: ввс
Кевін де Брейне

Півзахисник "Манчестера Сіті" Кевін Де Брейне відхилив першу пропозицію клубу щодо лонгації чинного контракту.

За інформацією The Athletic, манкуніанці запропонували 29-річному бельгійцю зарплату нижче, ніж в чинній угоді. Кевін був роздратований таким кроком клубу.

Відзначається, що рішення керівництва МС пов'язано з потенційним підписанням нападника "Барселони" Ліонеля Мессі, чий договір закінчується влітку.

Чинний контракт Де Брейне з англійським клубом розрахований до літа 2023 року.

Відзначимо, сьогодні в рамках півфіналу Кубка Англійської ліги на "Олд Траффорд" відбудеться манкуніанське дербі.

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