Глава Союзу біатлоністів Росії прокоментував допінговий скандал на "Іжевській гвинтівці"

Президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Віктор Майгуров прокоментував інцидент з масовим зняттям спортсменів з "Іжевській гвинтівки" в кінці грудня 2020 року.

За словами голови організації, причиною інциденту міг стати невдало складений календар змагань.

Нагадаємо, після новини про приїзд допінг-контролю, з юніорського жіночого спринту знялися 12 дівчат, а з чоловічого - 21 спортсмен.

"Для початку нагадаю факти: в Чайковському, де змагалися юніорки, в програмі були три гонки - індивідуальна 24 грудня, естафета 26 грудня і спринт 27 грудня, - наводить "Спорт-Експрес" слова Майгурова. - У юніорів в Іжевську в програмі був той же набір 25, 27 і 28 грудня відповідно.

Важливий момент - результати індивідуальних гонок йшли в залік першості Росії, результати естафет впливали на рейтинг регіонів, а результати спринтів - тільки на особистий рейтинг спортсменів, їх цінність виявилася заниженою", - зазначив глава СБР.

"Спілкування з представниками регіонів підводить нас до висновку, що масове зняття спортсменів могло бути спровоковане невдало складеним календарем.

СБР точно варто більш вдумливо підійти до складання календаря. Ми обов'язково врахуємо колізію, яка виникла при підготовці розкладу на наступний сезон", - запевнив Майгуров.