Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
ГоловнаСпорт

У ралі "Дакар"-2021 прийняли дивне рішення і ввели обмеження швидкості до 180 км/год

Залишилося тільки поставити поліцейських і штрафувати за перевищення швидкості.

У ралі "Дакар"-2021 прийняли дивне рішення і ввели обмеження швидкості до 180 км/год
Фото: Red Bull

У 2021 року ралі-рейд "Дакар" проходить за новими правилами.

Регламент обмежив швидкість гонщиків в категоріях Т1 і Т2 (мотоцикли, квадроцикли, позашляховики) 180 км/год. У категоріях Т3, Т4 і Т5 (легкі прототипи, SSV і вантажівки) - 130 км/г, повідомляє motorsport.com.

Це сталося після того, як команда X-raid Minі здобула перемогу в торішньому "Дакарі" з Карлосом Сайнсом за кермом одного з її повнопривідних баггі Mini John Cooper Works, який, за словами Нассера Аль-Аттія, який посів друге місце, отримав "несправедливу" перевагу в потужності.

Керівництво Toyota заявило, що нововведення допоможуть їм боротися з Mini, яка володіє максимальною швидкістю в рейді.

Відзначимо, що перший етап все ж виграв Карлос Сайнс-старший в складі Mini.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також