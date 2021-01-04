У ралі "Дакар"-2021 прийняли дивне рішення і ввели обмеження швидкості до 180 км/год

Залишилося тільки поставити поліцейських і штрафувати за перевищення швидкості.

У 2021 року ралі-рейд "Дакар" проходить за новими правилами.

Регламент обмежив швидкість гонщиків в категоріях Т1 і Т2 (мотоцикли, квадроцикли, позашляховики) 180 км/год. У категоріях Т3, Т4 і Т5 (легкі прототипи, SSV і вантажівки) - 130 км/г, повідомляє motorsport.com.

Це сталося після того, як команда X-raid Minі здобула перемогу в торішньому "Дакарі" з Карлосом Сайнсом за кермом одного з її повнопривідних баггі Mini John Cooper Works, який, за словами Нассера Аль-Аттія, який посів друге місце, отримав "несправедливу" перевагу в потужності.

Керівництво Toyota заявило, що нововведення допоможуть їм боротися з Mini, яка володіє максимальною швидкістю в рейді.

Відзначимо, що перший етап все ж виграв Карлос Сайнс-старший в складі Mini.