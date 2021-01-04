У шкільному футбольному чемпіонаті Японії був забитий, напевно, самий повільний пенальті в історії футболу.
Молодий футболіст Комі Ріота спочатку ретельно підбирав вектор підходу до м'яча.
А коли визначився, то дуже повільно розбігався.
В цілому хитрющий японець витратив на виконання удару більше 20 секунд.
Що головніше, удар Ріота виконав дуже влучно.
Нагадаємо, у матчі за Суперкубок Японії команди не забили 9 післяматчевих пенальті поспіль.
If you thought Simone Zaza's penalty run-up was excessive, then you need to see Komi Ryota taking the mick at the All-Japan High School Championship. Imagine if he missed... pic.twitter.com/uB6cUiBcxm— Jack Kenmare (@jackkenmare_) January 1, 2021