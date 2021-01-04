Левандовскі став кращим бомбардиром європейських ліг за підсумками 2020 року

Авторитетний портал Transfermarkt у своєму офіційному Іnstagram склав рейтинг кращих бомбардирів європейських ліг за підсумками минулого року.
Перше місце зайняв форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі. У 2020-му році він забив 47 голів в 44 поєдинках.
Слідом за ним розташувалися нападаючий "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду (45 матчів, 44 м'ячі) і бельгійський форвард "Інтера" Ромелу Лукаку (52 матчі, 40 м'ячів).
Примітно, що капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зайняв лише 8-е місце.
Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:
- Роберт Левандовскі ("Баварія", 44 матчі, 47 голів)
- Кріштіану Роналду ("Ювентус", 45/44)
- Ромелу Лукаку ("Інтер", 52/40)
- Ерлінг Голанд ("Боруссія" Д, 37/39)
- Чіро Іммобіле ("Лаціо", 42/34)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 41/29)
- Бруну Фернандеш ("Спортинг"/"Манчестер Юнайтед", 56/28)
- Ліонель Мессі ("Барселона", 48/27)
- Мохамед Салах ("Ліверпуль", 45/26)
- Пауліньо ("Брага", 44/25)