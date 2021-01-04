Левандовскі став кращим бомбардиром європейських ліг за підсумками 2020 року

Мессі не увійшов до топ-5.

Фото: AFP Роберт Левандовскі

Авторитетний портал Transfermarkt у своєму офіційному Іnstagram склав рейтинг кращих бомбардирів європейських ліг за підсумками минулого року.

Перше місце зайняв форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі. У 2020-му році він забив 47 голів в 44 поєдинках.

Слідом за ним розташувалися нападаючий "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду (45 матчів, 44 м'ячі) і бельгійський форвард "Інтера" Ромелу Лукаку (52 матчі, 40 м'ячів).

Примітно, що капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зайняв лише 8-е місце.

Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином: