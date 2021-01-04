Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ГоловнаСпорт

Левандовскі став кращим бомбардиром європейських ліг за підсумками 2020 року

Мессі не увійшов до топ-5.

Роберт Левандовскі
Фото: AFP
Роберт Левандовскі

Авторитетний портал Transfermarkt у своєму офіційному Іnstagram склав рейтинг кращих бомбардирів європейських ліг за підсумками минулого року.

Перше місце зайняв форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі. У 2020-му році він забив 47 голів в 44 поєдинках. 

Слідом за ним розташувалися нападаючий "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду (45 матчів, 44 м'ячі) і бельгійський форвард "Інтера" Ромелу Лукаку (52 матчі, 40 м'ячів).

Примітно, що капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зайняв лише 8-е місце.

Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:

  1. Роберт Левандовскі ("Баварія", 44 матчі, 47 голів)
  2. Кріштіану Роналду ("Ювентус", 45/44)
  3. Ромелу Лукаку ("Інтер", 52/40)
  4. Ерлінг Голанд ("Боруссія" Д, 37/39)
  5. Чіро Іммобіле ("Лаціо", 42/34)
  6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 41/29)
  7. Бруну Фернандеш ("Спортинг"/"Манчестер Юнайтед", 56/28)
  8. Ліонель Мессі ("Барселона", 48/27)
  9. Мохамед Салах ("Ліверпуль", 45/26)
  10. Пауліньо ("Брага", 44/25)
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також