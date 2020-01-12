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На ралли "Дакар" погиб мотогонщик

40-летний спортсмен попал в аварию на 276 км.

На ралли "Дакар" погиб мотогонщик
Паулу Гонсалвеш
Фото: https://www.autosport.pt/

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб в результате аварии на ралли "Дакар" в Саудовской Аравии, сообщает BBC.

40-летний спортсмен попал в аварию, преодолев 276 км на седьмом участке.

Как следует из заявления организаторов, Гонсалвеш скончался в больнице, причиной смерти стала остановка сердца.

Сообщается, что вертолет прибыл на место ЧП всего через восемь минут после того, как стало известно об аварии.

Фото: EPA/UPG

Выступавший за Hero Motorsports Team Rally португалец шел на 46-м месте гонки.

Ралли, которое ранее было известно как "Париж-Дакар", в этом году впервые проводится в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что французский мотогонщик Адриен ван Беверен попал в аварию на старте третьего этапа ралли-рейда "Дакар-2020".

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