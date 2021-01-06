Італія слідом за Росією може втратити на Олімпіаді свій прапор

Спортсмени Італії можуть поїхати на Олімпіаду-2020 в Токіо під нейтральним прапором і без державного гімну, як і Росія через допінговий скандал, повідомляє sport.ua.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не схвалює створення нової державної організації в Італії, яку він вважає забороненим втручанням держави в справи Національного олімпійського комітету Італії (CONI).

"Загроза поїздки в Токіо без прапора і гімну дуже велика. Ніхто не хоче такого покарання, тому ми сподіваємося, що відповідальні люди вчасно знайдуть рішення. Питання про можливе покарання Італії буде вирішене МОК на прикінці січня", - заявив голова CONI Джованні Малага.

У той час як Росію покарали за систематичне вживання допінгу, Італії загрожують санкції за втручання уряду в роботу CONI. Президент МОК Томас Бах кілька разів зустрічався з міністром спорту Італії Вінченцо Спадафора для пошуку компромісу, але поки безрезультатно.