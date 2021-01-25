Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу
Загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
ГоловнаСпорт

"Рома" почала перемовини про нападника збірної України

Паулу Фонсека зацікавлений у Романі Яремчукові.

"Рома" почала перемовини про нападника збірної України
Роман Яремчук
Фото: ФК "Гент"

Форвардом "Гента" і збірної України Романом Яремчуком зацікавилася "Рома", яку очолює колишній наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека, повідомляє voetbal24.be.

Римський клуб почав переговори про 25-річного футболіста і розраховує завершити операцію до закриття зимового трансферного вікна.

"Вовки" висловили готовність заплатити за Романа €12 млн, однак "Гент" відхилив першу пропозицію "Роми" і має намір виручити за гравця більшу суму.

Про інтерес "Роми" до Яремчука стало відомо в грудні минулого року.

Яремчук виступає за "Гент" з 2017 року, а до цього захищав кольори київського "Динамо". У збірній України Роман дебютував 2018 року.

У нинішньому сезоні форвард узяв участь у 18 матчах чемпіонату Бельгії, в яких забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також