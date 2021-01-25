"Рома" почала перемовини про нападника збірної України

Форвардом "Гента" і збірної України Романом Яремчуком зацікавилася "Рома", яку очолює колишній наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека, повідомляє voetbal24.be.

Римський клуб почав переговори про 25-річного футболіста і розраховує завершити операцію до закриття зимового трансферного вікна.

"Вовки" висловили готовність заплатити за Романа €12 млн, однак "Гент" відхилив першу пропозицію "Роми" і має намір виручити за гравця більшу суму.

Про інтерес "Роми" до Яремчука стало відомо в грудні минулого року.

Яремчук виступає за "Гент" з 2017 року, а до цього захищав кольори київського "Динамо". У збірній України Роман дебютував 2018 року.

У нинішньому сезоні форвард узяв участь у 18 матчах чемпіонату Бельгії, в яких забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі.