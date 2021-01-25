Фото: instagram.com/washwizards Олексій Лень

Український баскетболіст Олексій Лень провів дебютний поєдинок у НБА за "Вашингтон Візардс".

У протистоянні із "Сан-Антоніо" вихованець донбаського баскетболу провів на паркеті 20 хвилин і 40 секунд і набрав 11 очок, однак це не допомогло "Візардс" здобути перемогу - (101:121).

Після матчу Олексій поділився думкою про дебют за новий клуб.

"Хороші враження від поєдинку. Намагався налагодити взаємодію з одноклубниками, відчути гру з ними, вивчати комбінації тощо.

Не можу сказати, що я здивований, адже це мій восьмий рік у НБА. Бачив досить багато. Але, звичайно, у мене піде певний час на вивчення принципів гри команди в захисті", - цитує Леня Hoop District.

"Крім того, потрібно зрозуміти гру хлопців. Зараз я спілкуюся з тренерами і гравцями на майданчику. Думаю, що мине кілька матчів, перш ніж ми налагодимо взаєморозуміння", - зазначив українець.

Нагадаємо, у січні "Торонто Репторс" відрахував Леня і він залишився без клубу.