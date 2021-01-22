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Дудченкові не вистачило 0,3 секунди до медалі на етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці (оновлено)

Антон ледь не створив диво.

Дудченкові не вистачило 0,3 секунди до медалі на етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці (оновлено)
Антон Дудченко
Фото: biathlon.com.ua

Другим номером сьомого етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці була чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів з чотирма вогневими рубежами.

Справжню сенсацією створив українець Антон Дудченко, який один з небагатьох чисто відстріляв на стрільбищі.

У результаті 24-річному уродженцю села Віри Сумської області не вистачило миті, щоб завоювати медаль - Антон поступився бронзовому французу Кантену Фійону Має на 0,3 секунди.

В інтервал між французом і українцем вдалося протиснутися італійцю Лукасу Хоферу.

А святкував перемогу росіянин Олександр Логінов. Це перша перемога російського біатлоніста з лютого 2020 року, коли він став чемпіоном світу. В ході гонки спортсмен не уникнув падіння, в результаті якого зламав палицю.

Другим був норвежець Стурла Голм Легрейд.

Індивідуальна гонка. Результати

  1. Олександр Логінов (0+0+0+0) 48:41,8
  2. Стурла Легрейд (0+1+1+0) +58,5
  3. Кантен Фійон Має (0+0+1+1) +1:10,6
  4. Лукас Хофер (1+1+0+0) +1:10.7
  5. Антон Дудченко (0+0+0+0) +1:10,9

...

23. Артем Прима (2+0+0+1) +3:12,1

34. Артем Тищенко (0+1+0+0) +3:47,8

69. Руслан Ткаленко (3+0+0+1) +6:31,4

74. Дмитро Підручний (1+1+3+1) +6:46,3

Оновлення.

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