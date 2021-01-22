Другим номером сьомого етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці була чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів з чотирма вогневими рубежами.

Справжню сенсацією створив українець Антон Дудченко, який один з небагатьох чисто відстріляв на стрільбищі.

У результаті 24-річному уродженцю села Віри Сумської області не вистачило миті, щоб завоювати медаль - Антон поступився бронзовому французу Кантену Фійону Має на 0,3 секунди.

В інтервал між французом і українцем вдалося протиснутися італійцю Лукасу Хоферу.

А святкував перемогу росіянин Олександр Логінов. Це перша перемога російського біатлоніста з лютого 2020 року, коли він став чемпіоном світу. В ході гонки спортсмен не уникнув падіння, в результаті якого зламав палицю.

All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. 😬 #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021

Другим був норвежець Стурла Голм Легрейд.

Індивідуальна гонка. Результати

Олександр Логінов (0+0+0+0) 48:41,8 Стурла Легрейд (0+1+1+0) +58,5 Кантен Фійон Має (0+0+1+1) +1:10,6 Лукас Хофер (1+1+0+0) +1:10.7 Антон Дудченко (0+0+0+0) +1:10,9

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23. Артем Прима (2+0+0+1) +3:12,1

34. Артем Тищенко (0+1+0+0) +3:47,8

69. Руслан Ткаленко (3+0+0+1) +6:31,4

74. Дмитро Підручний (1+1+3+1) +6:46,3

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