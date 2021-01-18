Підсумкову гонку шостого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі - жіночий масстарт - виграла француженка Жулі Сімон, яка менш ніж на 4 секунди випередила представницю Німеччини Франциску Пройсс. "Бронза" дісталася лідерці загального заліку Ханні Еберг зі Швеції.

Зазначимо, що українські біатлоністки не потрапили в число учасниць цієї гонки.

Додамо, що неприємний епізод трапився на останньому колі дистанції з австрійською біатлоністкою Лізою Терезою Гаузер, яка в результаті падіння втратила не тільки шанс на призове місце, а й приклад гвинтівки, з якою вона завоювала свої перші особисті подіуми на КС.

Фото: Instagram Ліза Тереза Гаузер

Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21 😫https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TV8BYJy3Ej — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

Результати гонки: