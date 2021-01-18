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На Кубку світу під час масстарту біатлоністка зламала гвинтівку

Не пощастило Лізі Терезі Гаузер.

На Кубку світу під час масстарту біатлоністка зламала гвинтівку
Обергоф
Фото: EPA/UPG

Підсумкову гонку шостого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі - жіночий масстарт - виграла француженка Жулі Сімон, яка менш ніж на 4 секунди випередила представницю Німеччини Франциску Пройсс. "Бронза" дісталася лідерці загального заліку Ханні Еберг зі Швеції.

Зазначимо, що українські біатлоністки не потрапили в число учасниць цієї гонки.

Додамо, що неприємний епізод трапився на останньому колі дистанції з австрійською біатлоністкою Лізою Терезою Гаузер, яка в результаті падіння втратила не тільки шанс на призове місце, а й приклад гвинтівки, з якою вона завоювала свої перші особисті подіуми на КС.

Ліза Тереза Гаузер
Фото: Instagram
Ліза Тереза Гаузер

Результати гонки:

  1. Жулі Сімон (0+1+2+0) 40:11,1
  2. Франциска Пройсс (1+0+1+0) +3,9
  3. Ханна Еберг (1+0+1+1) +11,7
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