Підсумкову гонку шостого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі - жіночий масстарт - виграла француженка Жулі Сімон, яка менш ніж на 4 секунди випередила представницю Німеччини Франциску Пройсс. "Бронза" дісталася лідерці загального заліку Ханні Еберг зі Швеції.
Зазначимо, що українські біатлоністки не потрапили в число учасниць цієї гонки.
Додамо, що неприємний епізод трапився на останньому колі дистанції з австрійською біатлоністкою Лізою Терезою Гаузер, яка в результаті падіння втратила не тільки шанс на призове місце, а й приклад гвинтівки, з якою вона завоювала свої перші особисті подіуми на КС.
Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21 😫https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TV8BYJy3Ej— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
Результати гонки:
- Жулі Сімон (0+1+2+0) 40:11,1
- Франциска Пройсс (1+0+1+0) +3,9
- Ханна Еберг (1+0+1+1) +11,7