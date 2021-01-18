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Камуфляж по-турецьки: в чемпіонаті Туреччини в снігопад команда зіграла в білій формі

Футболістів "Сівасспора" насилу можна було відшукати на полі.

Фото: Twitter

У матчі 19-го туру чемпіонату Туреччини у Стамбулі "Істанбул ББ" приймав "Сівасспор". Зустріч пройшла в сильний снігопад і завершилася нічиєю - 1:1.

Перед матчем метеорологи передбачали циклон у Стамбулі, що мав принести рясний снігопад.

Зазначимо, гості повірили фахівцям атмосферних явищ і пішли на військову хитрість, вийшовши на поле Başakşehir Fatih Terim Stadium в білому комплекті форми.

Фото: скріншот

Через 20 хвилин після стартового свистка повалив обіцяний метеорологами сніг – і поле перетворилося на суцільний білий килим. І на його тлі футболісти "Сівасспора" стали практично невидимими.

Фото: скріншот

Незважаючи на це, рефері не зобов'язав гостей змінити комплект форми.

Фото: twitter.com/SivassporKulubu

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