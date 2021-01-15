Однак остаточно Вейн не "повісив бутси на цвях".

"Дербі Каунті" на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Вейна Руні новим менеджером клубу. До цього Руні був граючим тренером "Дербі".

Контракт підписано на два з половиною сезони.

У зв'язку з цим 35-річний англієць вирішив завершити свою професійну кар'єру футболіста.

Нагадаємо, Руні очолив тренерський штаб "Дербі" в кінці листопада минулого року після того, як колишній менеджер Філіп Коку покинув клуб на початку того ж місяця.

Із Руні "Дербі" провів 9 матчів, з яких виграв три, ще чотири поєдинки завершилися нічиєю.

Як гравець Руні з'явився в "Дербі" в січні 2020 року і зіграв за "баранів" 35 ігор, забивши 6 голів.

Легенда "Манчестера Юнайтед", Вейн є найкращим бомбардиром "червоних дияволів" - 253 голи.

Крім того, Руні є найкращим бомбардиром збірної Англії - 53 голи.