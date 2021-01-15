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Руні завершив кар'єру футболіста

Однак остаточно Вейн не "повісив бутси на цвях".

Руні завершив кар'єру футболіста
Вейн Руні
Фото: ФК "Дербі"

"Дербі Каунті" на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Вейна Руні новим менеджером клубу. До цього Руні був граючим тренером "Дербі".

Контракт підписано на два з половиною сезони.

У зв'язку з цим 35-річний англієць вирішив завершити свою професійну кар'єру футболіста.

Нагадаємо, Руні очолив тренерський штаб "Дербі" в кінці листопада минулого року після того, як колишній менеджер Філіп Коку покинув клуб на початку того ж місяця.

Із Руні "Дербі" провів 9 матчів, з яких виграв три, ще чотири поєдинки завершилися нічиєю.

Як гравець Руні з'явився в "Дербі" в січні 2020 року і зіграв за "баранів" 35 ігор, забивши 6 голів.

Легенда "Манчестера Юнайтед", Вейн є найкращим бомбардиром "червоних дияволів" - 253 голи.

Крім того, Руні є найкращим бомбардиром збірної Англії - 53 голи.

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