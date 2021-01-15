"Дербі Каунті" на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Вейна Руні новим менеджером клубу. До цього Руні був граючим тренером "Дербі".
Контракт підписано на два з половиною сезони.
У зв'язку з цим 35-річний англієць вирішив завершити свою професійну кар'єру футболіста.
Нагадаємо, Руні очолив тренерський штаб "Дербі" в кінці листопада минулого року після того, як колишній менеджер Філіп Коку покинув клуб на початку того ж місяця.
Із Руні "Дербі" провів 9 матчів, з яких виграв три, ще чотири поєдинки завершилися нічиєю.
Як гравець Руні з'явився в "Дербі" в січні 2020 року і зіграв за "баранів" 35 ігор, забивши 6 голів.
Легенда "Манчестера Юнайтед", Вейн є найкращим бомбардиром "червоних дияволів" - 253 голи.
Крім того, Руні є найкращим бомбардиром збірної Англії - 53 голи.