В рамках 16-го туру чемпіонату Нідерландів чемпіон "Аякс" здобув важку перемогу на виїзді проти "Твенте" - 3:1.

Відкрили рахунок гості в першому таймі, проте на 84-й хвилині господарі відновили статус-кво і, здавалося, лідер першості втратить 2 очки.

Але на 89-й хвилині Ерік тен Хаг кидає свій останній козир і випускає на поле Клас-Ян Хунтелара.

І не проходить і хвилини, як 37-річний ексгравець збірної Нідерландів виводить "Аякс" вперед, а ще через 3 хвилини оформляє дубль.

Таким чином, Хунтелар став першим гравцем в історії Ередівізія, який забив два голи після виходу на заміну на 89-й хвилині.

2 – Klaas Jan Huntelaar is the first player in Eredivisie history to score two goals after coming on in the 89th minute. Flash. pic.twitter.com/44h7Eh0Fd0 — OptaJohan (@OptaJohan) January 14, 2021

Всього в цьому сезоні Хунтелар провів 11 ігор у чемпіонаті Нідерландів і забив 7 голів.