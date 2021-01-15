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Гравець "Аякса" встановив рекорд, оформивши дубль після виходу на заміну на 89-й хвилині

Клас-Ян Хунтелар продемонстрував свій високий клас в матчі чемпіонату Голландії.

Гравець "Аякса" встановив рекорд, оформивши дубль після виходу на заміну на 89-й хвилині
Клас-Ян Хунтелар (праворуч)
Фото: EPA/UPG

В рамках 16-го туру чемпіонату Нідерландів чемпіон "Аякс" здобув важку перемогу на виїзді проти "Твенте" - 3:1.

Відкрили рахунок гості в першому таймі, проте на 84-й хвилині господарі відновили статус-кво і, здавалося, лідер першості втратить 2 очки.

Але на 89-й хвилині Ерік тен Хаг кидає свій останній козир і випускає на поле Клас-Ян Хунтелара.

І не проходить і хвилини, як 37-річний ексгравець збірної Нідерландів виводить "Аякс" вперед, а ще через 3 хвилини оформляє дубль.

Таким чином, Хунтелар став першим гравцем в історії Ередівізія, який забив два голи після виходу на заміну на 89-й хвилині.

Всього в цьому сезоні Хунтелар провів 11 ігор у чемпіонаті Нідерландів і забив 7 голів.

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