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"Реал" сенсаційно програв матч на Суперкубок Іспанії (оновлено)

"Атлетік" виявився сильнішим за "Королівський клуб".

"Реал" сенсаційно програв матч на Суперкубок Іспанії (оновлено)
Рауль Гарсія відзначає свій дубль
Фото: EPA/UPG

Всеж-таки Країна Басків буде представлена командою в фіналі Суперкубка Іспанії.

Нагадаємо, в першому півфіналі "Барселона" в серії пенальті переграла представника цього автономного співтовариства на півночі Іспанії "Реал Сосьєдад".

У другому півфіналі в Малазі зустрічалися "Атлетік" і мадридський "Реал".

Матч завершився перемогою баскського клубу - 2:1.

У першому таймі дубль Рауля Гарсії забезпечив "Атлетіку" пристойний гандикап на другий тайм (2:0), який клуб з Більбао з успіхом зберігав до 73-й хвилини, коли Карім Бензема зумів до мінімуму скоротити відставання "бланкос" у рахунку - 2:1.

При цьому рефері спочатку не зарахував гол француза, вважаючи, що він знаходиться в офсайді. Але VAR розв'язав усі питання.

Через 10 хвилин Бензема знову забив, але в даному випадку лайнсмен зафіксував положення поза грою.

Фінальний матч відбудеться у неділю.

Оновлення.

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