Дворазовому олімпійському чемпіону Афін-2004 і Пекіна-2008 в естафеті американцеві Кліту Келлеру, якого впізнали серед штурмувавших Капітолій, пред'явили звинувачення за трьома статтями, інформує видання New York Times.

Фото: nytimes.com Кліт келлер

38-річному колишньому плавцю було пред'явлено звинувачення в перешкоджанні правоохоронним органам, свідомому перебуванні в приміщенні з обмеженим доступом, а також у заворушеннях на території Капітолію. Справу передано до федерального суду США округу Колумбія.

Відзначимо, Келлер був пізнаний після того, як він з'явився на відео, розміщеному в Інтернеті репортером консервативного веб-сайту Townhall.

При цьому кілька колишніх товаришів по команді і тренерів сказали, що дізналися Келлера на відео через його високого зросту, а також по його куртці олімпійської команди, на якій на спині і рукавах було надруковано "USA".

Куллер вперше з'являється на відео о 14:37.