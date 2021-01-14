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Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання постане перед судом за штурм Капітолію

Кліт Келлер був помічений про пізнаний журналістами.

Дворазовому олімпійському чемпіону Афін-2004 і Пекіна-2008 в естафеті американцеві Кліту Келлеру, якого впізнали серед штурмувавших Капітолій, пред'явили звинувачення за трьома статтями, інформує видання New York Times.

Кліт келлер
Фото: nytimes.com
Кліт келлер

38-річному колишньому плавцю було пред'явлено звинувачення в перешкоджанні правоохоронним органам, свідомому перебуванні в приміщенні з обмеженим доступом, а також у заворушеннях на території Капітолію. Справу передано до федерального суду США округу Колумбія.

Відзначимо, Келлер був пізнаний після того, як він з'явився на відео, розміщеному в Інтернеті репортером консервативного веб-сайту Townhall.

При цьому кілька колишніх товаришів по команді і тренерів сказали, що дізналися Келлера на відео через його високого зросту, а також по його куртці олімпійської команди, на якій на спині і рукавах було надруковано "USA".

Куллер вперше з'являється на відео о 14:37.

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