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Лондонський "Арсенал" предметно цікавиться півзахисником донецького "Шахтаря"

"Каноніри" вподобали Манора Соломона.

Лондонський "Арсенал" предметно цікавиться півзахисником донецького "Шахтаря"
Манор Соломон
Фото: facebook.com/fcshakhtar

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної Ізраїлю Манор Соломон може продовжити кар'єру в лондонському "Арсеналі", повідомляє championat.com із посиланням на The Guardian.

"Каноніри" зацікавлені в переході 21-річного ізраїльського футболіста і мають намір зробити пропозицію щодо його трансферу наступного літа. "Арсенал" уже провів попередні переговори з представниками Соломона, і сторони залишилися задоволені домовленостями.

Соломон є вихованцем "Маккабі" з міста Петах-Тіква. У січні 2019 року за €6 млн він перейшов у "Шахтар", у складі якого двічі став чемпіоном України.

У нинішньому сезоні УПЛ ізраїльтянин провів 10 матчів, забивши 3 м'ячі і віддавши 1 гольовий пас. На груповому етапі Ліги чемпіонів Соломон зіграв 6 матчів і забив 2 м'ячі.

Контракт Соломона з донеччанами чинний до 31 грудня 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює 21-річного півзахисника в €7 млн.

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