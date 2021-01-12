"Фіорентіна" запропонувала ексгравцеві "Металіста" зарплату в розмірі 4 млн євро

Хавбек і лідер "Аталанти" Алехандро Гомес, який у сезоні-2013/14 провів 24 матчі за харківський "Металіст" і забив 4 голи, має намір покинути команду в зимове трансферне вікно, повідомляє Il Corriere di Bergamo.

Зазначимо, 32-річний футболіст зіпсував свої відносини з головним тренером "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні і зараз тренується з молодіжною командою.

Футболістом цікавляться два міланські клуби, однак лише "Фіорентіна" зробила конкретну пропозицію.

"Фіалки" запропонували Гомесу зарплату в розмірі 4 млн євро на рік. Сам аргентинець схиляється до переходу в клуб, який виступає в єврокубках.

У поточному сезоні футболіст провів 16 матчів на клубному рівні, забив 5 голів і зробив 4 результативні передачі.